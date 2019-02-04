ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الشركة المنتجة لمسلسل عمرو يوسف الجديد تواصل التحضيرات الخاصة بالعمل الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، حيث تعمل الشركة على اختيار الفنانين المشاركين في البطولة.
ورشحت الشركة المنتجة والمخرج محمد سلامة عدد من الأسماء للمشاركة في بطولة العمل أبرزهم محمود عبد المغني، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، ايهاب فهمي وعدد آخر من الأسماء ويتم التفاوض معهم تمهيداً لابرام التعاقدات وبدء التصوير خلال شهر فبراير الجاري للحاق بالعرض في شهر رمضان.
وحجز عمرو يوسف مكانه في منافسات رمضان المقبل في اللحظات الأخيرة بهذا العمل، بعدما قدم في رمضان الماضي مسلسل "طايع" الذي شارك في بطولته عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي، مي الغيطي، أحمد عبد الله محمود، ومها نصار، وسلوى محمد علي وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- محمود عبد المغني وصبري فواز أبرز المرشحين للمشاركة فى مسلسل عمرو يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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