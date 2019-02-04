جان بول غوتييه "الولد الشقي" الذي تمرّد في الموضة وساهم بإبراز جمال الرجلخاص الفن – عابد فهد ينسحب...

ميرنا وليد - بيروت - حين تقصد السيدة أن تخرج عن المألوف وتتمرد ضمن طلّة تقليدية تجمع بين الإبداع والخيال، تلجأ إلى تصاميم العالمي ​جان بول غوتييه​.

يقدم جان بول غوتييه نوعاً من الازياء التي تتناسب مع الرجال والسيدات في الوقت نفسه، فهو المصمم الذي يطلق عليه "الولد الشقي" نظراً لتصميماته التي توصف بالجرأة والجنون والغرابة، فضمن هذا المقال سنعيش مع جان بول غوتييه أبرز المحطات التي مرّ بها في حياته.

بدايةجان بول غوتييه

عام 1952 ولد جان بول غوتييه، في أركوين بفرنسا.

دخولجان بول غوتييهإلى عالم الأزياء لم يشبه دخول الكثيرين، فهو لم يدرس هذا المجال بشكل محترف، بل كان يرسل رسوماته إلى أهم دور الأزياء في سن مبكرة.

عام 1970 عيّن بيير كاردان جان بول غوتييه مساعداً له بعد أن أعجب بتصاميمه، وبعدها عمل مع جاك إسترال وجان باتو، ليعود إلى كاردان من جديد كمدير للبوتيك في مونيلا في العام 1974.

عام 1976 أطلقجان بول غوتييهأول مجموعة له، وكان معروفاً بصفات الولد الشقي في مجال الموضة، لأنه كان يركّز كثيراً على الثقافة الشعبية بشكل لافت. على الرغم من اعتراض بعض الناس والمصممين على ابتكارات جان بول غوتييه والنقد الكثير الذي وجهوه إليه إلا أنه تمكن من ابتكار تصاميم رائعة جمعت بين " الغموض والعصرية إلى جانب الأناقة و بالطبع الراحة".

بعد ذلك عرف جان بول غوتييه برجل التنانير، وحتّى عروضه جاءت غريبة ومبتكرة مدخلاً النساء والرجال معاً خلالها.

خلال مسيرته تعاونجان بول غوتييهمع العديد من نجمات السينما، حيث شارك في تصميم الملابس في الأفلام السينمائية، ليعمل على الهوت كوتور، والألبسة الجاهزة للجنسين.

كان لجان بول غوتييه حصة بدار الأزياء الشهير " Hermès " الذي عمل فيه كمدير إبداعي من عام 2003 حتى عام 2010.

عام 2012 انضم جان بول غوتييه إلى لجنة تحكيم مهرجان "كان" السينمائي، وكانت المرة الأولى التي يشارك فيها مصمم في لجنة محلّفي المهرجان.

في العام نفسه كان جان بول غوتييه موضوع متحف فني متنقل في أوروبا وأميركا، والذي أتاح لمحبيه أن يطلعوا على أجمل تصاميمه.

جان بول غوتييه عالم الديكور والعطور و المجوهرات

لم يثبتجان بول غوتييهنفسه في عالم الأزياء فقط، لا بل أيضاً استطاع أن يخترق عالم الديكورات بتصاميم خرافيه نادرة وجريئة.

كما أثبت غوتييه مكانته في عالم العطور والمجوهرات، فبالطبع كانت عطوره تتسم بالجرأة كعادته والخروج عن المألوف.. وأخيراً اخترق أيضاً عالم المجوهرات والأكسسوارات.

نظرةجان بول غوتييهلعالم الأزياء

يمتلك جان بول غوتييه نظرة خاصة في التصاميم تستفز العيون وتشوقها لرؤية المزيد. تصاميم غوتييه تتميز بالجرأة، فليس له قواعد في الموضة، وخاصة في مجموعات الهوت كوتور التي تشعر السيدة وكأنها تصاميم مهرجانية في بعض الأحيان، يعشق التنانير المنفوشة، والأكتاف الكبيرة، والتطريزات البارزة، كما يعشق جان بول غوتييه الفراشات التي نجدها في أغلب عروضه.

جان بول غوتييهيطلق مكياجاً خاصاً بالرجال

خلال مسيرته الطويلة قرر جان بول غوتييه أن يترك بصمة عند الرجال، من خلال إطلاق خط كامل لمكياج رجالي.

جان بول غوتييهوالنجمات

استطاع هذا المصمم أن يخطف أنظار أهم النجمات في العالم، فبالطبع نرى الكثيرات بتصاميمه، أبرزهن النجمة ​مادونا​ التي تعاملت معه كثيراً، وكذلك ​نيكول ريتشي​، ​بيونسيه​، ​نيكول كيدمان​، ​ريهانا​، وغيرهن.

فهذه هي لمحة عن حياةجان بول غوتييهمنذ بدايتها، وعن المصمم الذي ما زال حتى اللحظة، يبهر محبي الموضة بأزيائه الخلابة والفريدة.