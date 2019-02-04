ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام قليلة على انطلاق التصوير، قدم الممثل السوري عابد فهد اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "مسافة أمان" (أرض محروقة) وبالتالي انسحب عابد فهد من العمل بعد تعاقده مع الشركة المنتجة، وكان من المؤكد ظهوره في هذا العمل الاجتماعي الذي كتبته إيمان السعيد ويخرجه الليث حجو، قبل حدوث مستجدات منعته من المشاركة.
ويأتي الاعتذار بسبب ارتباط فهد بالتزامات فنية أخرى، أهمها بطولة مسلسل رمضاني بعنوان "دقيقة صمت" الى جانب الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا والذي يصور حالياً في دمشق، وهو من تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – عابد فهد ينسحب من مسلسل "مسافة أمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.