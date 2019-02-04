موضة الـ "Turtleneck" فرضت نفسها بقوة.. فهل كنت بين من إتبعها من المشاهير؟

ميرنا وليد - بيروت - استطاع الرجل هذا الشتاء أن يحجز مكانة خاصة له في عالم الموضة، إذ ركّز في أغلب الإطلالات على "كنزات الـ High Neck أو الـ Turtleneck وهي كنزات ذات قبة عالية.

وعلى الرغم من أن الرجل يشعر في أغلب الأحيان بأنه مظلوم في عالم الموضة لأنه لا يتم تسليط الضوء على أزيائه مثلما يتم تسليطه على أزياء السيدات، إلا أن هذه الموضة تربعت على عرش الملابس العصرية هذا الموسم.

ومن بين المشاهير الذين اعتمدوا هذه الموضة بشكل لافت الفنان ​جوزيف عطية​، الممثل المصري ​أمير كرارة​ والنجم العالمي ​دايفيد بيكهام​.

وأود أن أشير هنا إلى أن هذه الموضة تليق بمن يمتلك رقبة طويلة، لأنها تساهم في إبراز جمالها.