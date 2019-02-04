أحمد داوود يخوض السباق الرمضاني بـ"ملايكة إبليس"

كشف الفنان الشاب أحمد داوود ، عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "122" الذي يتم عرضه حاليًا بالسينما، قائلاً: "الفيلم سبّب لي حالة من السعادة لم أشعر بها من قبل، فالعمل ممتاز على جميع المستويات بداية من الكتابة والتمثيل والإخراج، الجميع تفانى في عمله؛ كي يظهر الفيلم بهذا الشكل المشرف".

ووصف داود، في حديث خاص لـ"العرب اليوم"الدور الذي قدمه في الفيلم، أنه دور من نوع خاص، حيث جسّد من خلاله دور شاب يدعى «نصر»، تربطه قصة حب بأمنية التى تجسد دورها أمينة، ولديه عدة مشاكل مادية، يقع له حادث بعد ١٠ دقائق من انطلاق الفيلم، وتأخذ الأحداث فى مكان آخر وتفاصيل أخرى.

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وأوضح أنه تعلم بعض علامات الإشارة لكي يتعامل مع حبيبته التي لديها مشاكل في السمع والكلام، مشيرًا إلى أنه ذهب هو والفنانة أمينة لمشاهدة عرض كل أبطاله يتحدثون بلغة الإشارة، وكان هناك فتاة من العرض تساعد أمينة على دورها، معلقًا "كانوا يسجلوا لي الكلام الذي سأقوله في الفيلم بلغة الإشارة، لأنه عندما تتعامل مع شخص يتحدث لغة الإشارة رغم إنه يكون قادرًا على قراءة الشفاه، إلا إن الأمر يتطلب أن تتحدث بنبرة معينة ليتمكن الطرف الآخر من قراءة الشفاه بشكل سليم، وهذا أيضًا أعطاني مساحة جديدة فى التمثيل لم أكن أعرفها".

وحول موسم أفلام نصف العام لعام 2019، يرى داود أن هذا الموسم قوي وبه أفلام كثيرة ومتنوعة فمنها الكوميدي ومنها الجاد، متمنيًا التوفيق للجميع.

أما عن أعماله في الفترة المقبلة، أشار إلى أنه بدأ منذ أيام قليلة تصوير فيلمه الجديد "ولاد رزق" الجزء الثاني، وهو بطولة أحمد عز، ندى موسى، كريم قاسم، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد ممدوح، سيد رجب، عمرو يوسف، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد داود، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وأضاف أن الجزء الثاني يختلف تماماً عن الجزء الأول في القصة وأماكن التصوير، إضافة إلى ظهور شخصيات جديدة لم تتواجد في الجزء الأول.

وأفاد أنه سيشارك في رمضان المقبل في مسلسل "ملايكة إبليس" للفنانة رانيا يوسف وغادة عادل وسلوى خطاب وإيمان العاصي ومحمود الليثي ونانسي صلاح، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

وأضاف أنه يعتبر نفسه محظوظًا على المستوى المهني، حيث أنه شارك في أعمال عدة، جميعها متميزة، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، متمنيًا مزيد من النجاح والأعمال الجيدة التي تفرض نفسها عليه لتقديمها.

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