وليد فواز يتعاقد على فيلم " تصفية حساب"

تعاقد الفنان وليد فواز، تعاقد مع المنتج أحمد عبد الباسط على المشاركة في فيلم "تصفية حساب"، مع الفنان عمرو سعد.

ويستعد "فواز" للبدء في التحضيرات الأولية للفيلم، حيث من المقرر بداية التصوير الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد، يسرا اللوزي، محمود حميدة، وليد فواز، تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج وإنتاج أحمد عبد الباسط

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