هشام سليم سعيد بالاشتراك في "كلبش 3"

كشّف الفنان هشام سليم، عن مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل " كلبش"، والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وقال هشام في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، "سأقدم شخصية شريرة، وهو رجل يدعى(أكرم صفوان)، ويدخل في صراعات عديدة مع سليم الأنصاري طوال هذا الجزء من العمل.

وأضاف، "في الحقيقة أنا سعيد للغاية في المشاركة في هذا العمل، خاصة أنه حقق نجاحًا كبيرًا في جزئيه السابقين، وسعيد أكثر لمشاركة الفنان أمير كرارة هذا العمل، أما بشأن تكرار تجسيده لأدوار الشر، قال، "لا أخشى تمامًا أدوار الشر، طالما إن الدور نفسه مختلف ومميز وليس به أي تكرار.

يُذكر أنّ مسلسل "كلبش 3"، بطولة أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزى، وهالة فاخر، وأحمد العوضى، وإسلام جمال، وأميرة العايدى، وأماني كمال، وفاطمة الكاشف، ونور إيهاب، وأحمد إمام وعدد آخر من الفنانين، كما يظهر به أكثر من نجم كضيف شرف، وتم تصوير أسبوع من العمل في لبنان، وتستأنف باقي المشاهد في القاهرة منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

قد يهمك أيضًا :

هشام سليم يعتبر خروج بين عالمين من موسم رمضان أفاد العمل كثيرًا

سليم يؤكّد شخصية ابن البلد ظهرت بشكل مختلف