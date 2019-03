أبرز المحطات الفنية في مشوار النجمة الأميركية جينفر أنيستون

ظهرت النجمة الأميركية جينفر أنيستون، 49 عامًا، على شاشات التلفزيون في عام 1994، بشخصية راشيل غرين، في مسلسل "فريندس Friends"، وحظى المسلسل بشعبية ضخمة، وكان بمثابة انطلاقة الممثلة الكوميدية إلى الشهرة.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن مسلسل "فريندس"، بدأ جزئه الأول في عام 1994، وكان آخر أجزائه في عام 2004، حيث شارك في تمثيله مجموعة من النجوم حين كانوا في العشرينات من عمرهم، وهم جينفر كورتيني، وديفيد شويمر، وماثيو بيري، وليزا كودرو، ومات لايلانك، في مانهاتن.

وفي إحدى الحلقات التي تسمى "The One With The Rumor"، التحقت جينفر بزوجها آنذاك، النجم الأميركي، براد بت، وتزوجا في عام 2000، وتطلقا في عام 2005، ويأمل معجبيهما أن يتزوج النجمين مرة أخرى، حيث إن كليهما حاليًا غير متزوج.

وقالت جينفر عن انفصالها الأخير عن جوستين ثيروكس،" نحن صديقان قررا الانفصال عن كونهما زوجين، ولكن نتطلع إلى استمرار صداقتنا".

وحين انتهى مسلسل "فريندس" في عام 2004، انتقلت أنيستون إلى هوليوود، لتصبح نجمة عدد من الأفلام مثل " Along Came Polly"، و" Marley and Me"، و"Horrible Bosses".

ولدى جينفر فلمين عرضا في عام 2018، وهما "The Yellow Birds"، مع النجم طوني كوليت، و"Dumplin" مع الكوميدية، دانيلا ماكدونالد

