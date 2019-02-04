حجاج عبدالعظيم ينضم إلى أسرة مسلسل "البرنسيسية بيسة"

انضم الفنان حجاج عبد العظيم، إلى فريق عمل مسلسل "البرنسيسة بيسة" التى تخوض به الفنانة مى عز الدين السباق الرمضانى المقبل، ويجسد حجاج أحد الأدوار المهمة في العمل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، حيث انطلق التصوير فى الديكورات المخصصة التى يقوم بمعاينتها المخرج أكرم فريد، وانتهى مؤلفو العمل مصطفى عمر وفاروق هشام من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل.

وتعاون حجاج مع مى عز الدين قبل ذلك في مسلسل "دلع بنات" الذي تم طرحه منذ 4 سنوات، وشارك فى بطولته كل من، كندة علوش، وكريمة مختار وسمير غانم وسعد الصغير ومحمد عادل إمام وريم البارودى وفادية عبد الغنى، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وتعاون معها أيضا فى مسلسل "الشك" من بطولة حسين فهمى ورغدة.

يشار إلى أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" من بطولة مى عز الدين وسوسن بدر ومن إخراج أكرم فريد، ويشارك فيه كل من، الفنان محمد أنور، إيمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.

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