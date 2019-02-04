كلوديا حنا تُؤكِّد على انتهائها مِن تصوير "ورقة جمعية"

كشفت الفنانة كلوديا حنا أنها انتهت مِن تصوير جميع مَشاهدها خلال السياق الدرامي لفيلم "يوم العرض"، وتنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة في موسم شم النسيم بدور العرض السينمائية.

وأضافت كلوديا حنا، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها قررت أن تتحدى نفسها وتقدّم شخصية "جمالات" خلال السياق الدرامي للفيلم، مؤكدة أنها شخصية صعبة جدا وبذلت مجهودا كبيرة في تقديمها، وبخاصة أنها فتاة من طبقة فقيرة للغاية وتكاد تكون معدومة من شدة الفقر.

وفيلم "يوم العرض" يشارك في بطولته كوكبة من النجوم، منهم أحمد صيام وإيهاب فهمي وأحمد فهمي وحسام الجندي وكلوديا وندى بهجت ومحمد عبدالجواد ومحمد السعدني ومنير مكرم وسامح بسيوني ومحمد الغريب ومحمد العزب وبهاء الخطيب وأحمد فاروق ورامي أوريج والطفلة مريم عمرو، ومن تأليف إيهاب ناصر وإخراج بيبرس الشهاوي.

وأعلنت كلوديا أنها انتهت مؤخرا من تصوير فيلمها الثاني "ورقة جمعية" المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة إذ إنه حاليا في المراحل النهائية من مونتاج ومكساج، ومن المقرر أن يصبح جاهزا للعرض خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها تجسّد خلال السياق الدرامي للفيلم شخصية جديدة تماما بالنسبة إليها، وهي شخصية "حنان" وهي فتاة من حارة شعبية متمردة على عيشتها وحياتها وأنانية ولديها أحلام وتطلعات للأفضل والعيش خارج الحارة.

يذكر أن فيلم "ورقة جمعية" من بطولة كل من لوسي ومحمد عادل وسهر الصايغ وأحمد صيام وسامي مغاوري وناهد رشدي وحنان سليمان.

قد يهمك أيضًا :

كلوديا حنا تتعاقد على تقديم دور ابنة صدام حسين في فيلم سينمائي

الفنان أحمد صيام ينتهي من تصوير فيلم "يوم العرض"