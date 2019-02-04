إدريس ألبا يكشف عن بوستر جديد لفيلمه المنتظر "Hobbs & Shaw"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شوق النجم الأمريكي، إدريس ألبا، جمهوره بنشر بوستر جديد لفيلم الأكشن خاصته "Hobbs & Shaw"، وأظهر البوستر تصدر شخصية إدريس بأحداث الفيلم ضمن البوسترات المنفردة الدعائية للفيلم، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها ألبا بسلسلة أفلام الأكشن وسباقات السيارات "Fast & Furious".

وطرحت "Universal" الشركة المنتجة للفيلم، الإعلان الدعائي الأول منذ أيام عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، ويحقق الإعلان نجاحًا كبيرًا متخطيًا حاجز 14 مليون مشاهدة، وسط توقعات بتحقيق الفيلم نجاحاً جماهيرياً ضخماً فور طرحه مطلع شهر أغسطس، ويشارك ألبا البطولة كلاً من جيسون ستاثام، ودواين (ذا روك) جونسون.

يذكر أن آخر أعمال إدريس ألبا الفنية كانت بفيلم "Avengers: Infinity War" والذي عرض بشهر إبريل من العام الماضي، كما يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، أهمها فيلم الموسيقي "Cats" والمقرر طرحه تجارياً نهاية العام الجاري، وفيلم الدراما "Deeper" والذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن الميعاد النهائي لطرحه تجارياً. ​