بعد أغنية «حجابك تاج».. أمل حجازي ترد على منتقديها بسبب الحجاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

طرحت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، أغنية «حجابك تاج»، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للحجاب، والذي يقام في 116 دولة في محاولة رفع الوعي حول الحجاب وتعميق فهم الآخرين عنه.

الأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وموسيقى حسام صعبعي، وإخراج محمد دايخ.

وعلقت أمل حجازي، على الأغنية عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «أثير جدل حول وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا ...ما رأيكم ؟! بمناسبة اليوم العالمي للحجاب أهديكم أغنيتي حجابك تاج... واتمنى أن تؤثر إيجابا على كل محجبة وغير محجبة وعلى كل من هي مترددة في حجابها».

وتعرضت امل حجازي، لبعض الانتقادات من قبل متابعيها والذين اتهمهوها بفرض الحجاب على الناس بعد ان ارتدته، فردت عليها بقولها: «أول شيء أنا مش عم بجبر حدا إنك لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء، وأنا مادخلت على خصوصيات الناس أبدأ وانت يلي دخلتي على صفحتي وشكلك اكيد عندك صراع وحابة تتحجبي عشان هيك هجمتي على الموضوع بدون موضوعية الله يهديكي ويهدينا جميعًا».

وأضافت: «الحجاب هو مكمل للدين وليس الدين كله معاملة الناس والأخلاق والصدقة والزكاة والخشوع لله اولًا واخرًا».

وكانت أمل حجازي، قد أطلقت مجموعة أناشيد، بعد ارتدائها الحجاب ومنها: “سيدة النساء مريم، ويارب، والهداية، ولبيك اللهم لبيك، وكان آخرهم أنشودة “يوم مولدك”، والتي طرحتها في ذكرى المولد النبوي الشريف