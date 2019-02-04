يسرا تسبق نيللي كريم بهذه الإطلالة أيهما أجمل؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم، إطلالتها الحديثة في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

نيللي كريم، ظهرت في الفيديو بفستان على شكل فراشة الجزء الأعلى بالاسود، والجزء الأسفل منه يشبه اجنحة الفراشة بألوانه التي تجمع بين الأسود والبرتقالي، وهو من تصميم المصمم اللبناني أنطوان قارح.

وسبق نيللي كريم، في ارتداء هذا الفتسان الفنانة المصرية يسرا، خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي والذي أقيم في الجونة، والاختلاف بينهما هو أن فستان يسرا بأكمام من الشيفون.

من ناحية أخرى، تشارك نيللي كريم، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل مع إنتاج العدل جروب، وهو من تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج أحمد مدحت، وسيكون بعيدا عن النكد تماما، وبه الكثير من الكوميديا والمغامرات.

وكان آخر أعمالها مسلسل «اختفاء»، والذي عرض في رمضان الماضي، من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت ،وإنتاج شركة «العدل جروب» وشاركها البطولة هشام سليم، وبسمة، ومحمد علاء.

أما الفنانة يسرا، فتستعد للعودة للسينما مرة أخرى بعد غياب دام لمدة 6 سنوات من وقت عرض آخر عمل سينمائى لها وهو فيلم “جيم أوفر”، مع الفنانة مى عز الدين، وذلك بعد أن تأكدت من أنها ستغيب عن موسم دراما رمضان القادم 2019، ولكنها لم تكشف عن أي تفاصيل عن الفيلم.