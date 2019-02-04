هالة صدقي: أفرح عندما تطلب أي سيدة ترتدي النقاب التصوير معي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هالة صدقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، بصورة لها مع إحدى معجبيها من المحجبات.

هالة صدقي، علقت على الصورة قائلة: «بفرح لما بلاقي منتقبة عاوزة تتصور معايا»، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي أثنت على موقفها البعيد عن التعصب الديني رغم اختلاف الديانات.

وتعد الفنانة هالة صدقي، من أكثر النجمات اللاتي يحرصن على مشاركة المسليمن أعيادهم ومناسباتهم الدينية برفقة عدد من الفنانات.

كما تحرص الفنانة إلهام شاهين، والفنانة يسرا، والإعلامية بوسي شلبي، وعدد من النجمات على مشاركتها بأعيادها المسيحية من داخل الكنيسة.

من ناحية أخرى، تواصل هالة صدقي، تصوير مسلسل «بركة»، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، ويشاركها في بطولته عمرو سعد، وكمال أبو رية، ومحمد لطفى ومجموعة من النجوم.

يذكر أن إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، قرر تكريم الفنانة هالة صدقي على ما قدمته في مشوارها الفني، خلال الدورة الجديدة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل، واصفاً اياها بأنها واحدة من أهم فنانات جيلها لما تتمتع به من موهبة فنية مميزة.