سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها بصورة من طفولتهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلاد شقيقها أشرف بصورة مميزة تجمعهما من طفولتهما، ظهرت فيها الفنانة بسنوات عمرها الأولى، وكتبت سلاف معلقة عليها: «أشرف وأنا ... والأخ أب تاني -الله يخليلنا بابا».

فانز سلاف تفاعلوا مع الصورة بتعليقات تغزلوا فيها بجمال ملامح الفنانة منذ طفولتها، مؤكدين أنها ازدادت جاذبية وأنوثة مع تقدم عمرها.

من ناحية أخرى، استمتعت سلافة بنزهة عائلية ممتعة مع ابنها الأصغر «علي»، وشاركت متابعيها أجواء نزهتها بصور مبهجة، كتبت معلقة عليها: «مباشر من ساحة أبو رمانة وأطيب فول ودرا وكستنا وترمس وشغلات تانية.تفضلوا، واسفين اذا الصور مو واضحة كتير».

من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به للدراما المصرية بعد غياب سنوات، ويشاركها بطولته، الفنان حسين فهمي، نضال الشافعي، ميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح، كما أنها تشارك كضيفة على إحدى حلقات مسلسل «ناس من ورق» وهو من إخراج زوجها، وائل رمضان.