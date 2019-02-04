لفتة انسانية للنجمة التركية جانسو ديري مع بائع ورود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات الباباراتزي، النجمة التركية جانسو ديري، والفنانة بورتشين تيرزي أوغلو بعد خروجهما من لقاء طويل في أحد مطاعم منطقة أتيلار.

جانسو تناولت الغداء مع بورتشين، ويبدو أن النجمتين دخلتا في احاديث مطولة، حيث استمر لقائهما لحوالي 5 ساعات، وقد استغل الصحفيون الفرصة، وسألوا جانسو عن الأخبار التي روجت لعمل درامي جديد تشارك في بطولته أمام النجم التركي كينان أميرزالي، حيث نفت ديري هذه الشائعة، موضحة أنها تجهز لمشروع جديد لم تكشف عن تفاصيله.

اللافت أن أحد بائعين الورود كان في استقبال النجمتين لحظة خروجهما من المطعم، وفي لفتة انسانية منها، لم تكسر جانسو بخاطر البائع، واشترت منه بـ50 ليرة تركية.

يُذكر أن جانسو ديري حققت نجاحاً كبيراً بعد بطولتها لمسلسل «أمي»، كما عُرض لها خلال موسم2018 ، مسلسل «الشخصية».

من ناحية أخرى، تشارك بورتشين تيرزي أوغلو حالياً في بطولة مسلسل «الحامي» أمام الفنان التركي شآتاي أولسوي في موسمه الثاني، وهو أول مسلسل تركي من إنتاج شركة «Netflix» العالمية.