الصور الكاملة لجنازة والد نهال عنبر بحضور محدود للنجوم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت ظهر اليوم جنازة والد الفنانة المصرية نهال عنبر، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ودخلت الفنانة في نوبة بكاء شديدة خلال تشييع الجثمان، وحرص عدد كبير من أصدقائها ومحبيها على مساندتها في الجنازة.

وشارك من الفنانين سامح الصريطي، وعدد محدود من النجوم، كما عاد نجلها المخرج حسام الحسيني من دبي، بعد معرفته بخبر وفاة جده.

وكان والد نهال عنبر قد توفى في الساعات الأولى من اليوم الأحد، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر.

يذكر أن الفنانة نهال عنبر، تشارك فى تقديم برنامج «كلام ستات»، عبر قناة on E بجانب كل من، الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانتان هيدى كرم، وندى رحمى.

كما تشارك في تصوير مسلسل «حكايتى»، من تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة «سينرجي» وبطولة ياسمين صبري في أولى بطولتها، بالإضافة للنجمين وفاء عامر، وأحمد بدير ، و أحمد حاتم ، وأحمد صلاح حسني،وإدوارد، ومها أبو عوف، و إسلام جمال، و أحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.