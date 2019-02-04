حاتم عمور يطرح كليب "آخر مرة"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرح المغني المغربي حاتم عمور عمله الجديد بعنوان "أخر مرة على طريقة الفيديو كليب، من ألبومه "بلا عنوان"، وذلك عبر قناته على موقع رفع الفيديوهات YouTube. وهي من كلمات وألحان أنس العراقي وتوزيع بلال أفريكانو، تم تصويرها بالعاصمة الهولندية أمستردام، وتحت إشراف المخرج حسن الكرفتي.

الجدير ذكره أنه أصدر عمله الجديد خلال حفل كبير حضره الفنانين المغاربة منهم أسماء المنور، نجم ذا فويس كيدز حمزة البيض، زهير بهاوي، خولة مجاهد وآخرون. مع الاشارة إلى أن ألبوم "بلا عنوان" يتضمن 7 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين، بينهم : عمر الصباغ، محمد الشرابي، بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.

يذكر أن آخر أعمال "عمور" هي النسخة العربية لأغنية "Nos fuimos lejos" برفقة النجم العالمي إنريكي إغليسياس والفنان الكوبي ديسمبر بوينو والمنتج العالمي ريداون.