ديانا كرزون تنفي انضمامها لقناة الجزيرة

اسماء السيد - ""الخليج 365""من بيروت: أكدت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أن ما تم تداوله من أخبار حول انضمامها كمقدمة برامج على قناة الجزيرة عار عن الصحة. وأوضحت أنها حلت ضيفة على برنامج "هذا الصباح" الذي يُبث عبر فضائية الجزيرة حيث تولّت تقديم فقرة لعبت خلالها دور المذيعة، ثم قامت القناة بالترويح للحلقة المقرر عرضها في السابع من فبراير الجاري مع نشر لقطة من الفقرة التي قدمتها. الأمر الذي فُسِّرَ على أنها ستبدأ عملها في هذا البرنامج.

إلا أنها وبعد انتشار خبر انضمامها إلى قناة الجزيرة، اضطرت للتوضيح والنفي بنشر تدوينة تحمل خبراً تفصيلياً ينفي انضمامها للقنانة عبر حساباتها على مواقع التواصل.

يُذكر أنها فازت بلقب مسابقة "سوبر ستار العرب" للغناء في العام 2003، كما خاضت تجربة التقديم عبر برنامج غنائي على فضائية «نايل لايف» المصرية، في العام 2009.