شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يطرح ألبومه فى موسم الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم مصطفى قمر من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، ولم يستقر على اسمه حتى الآن ويضم حوالى 12 أغنية، يتعاون فيها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين من ضمنهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وحميد الشاعرى وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى، وخالد أمين وأحمد علاء الدين وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".









وبخلاف الألبوم قال قمر إنه يقرأ عددا من السيناريوهات السينمائية، حيث من المفترض أن يستقر على إحداها ويبدأ فى تصويرها خلال الفترة المقبلة، حيث كان آخر أعماله فيلم "فين قلبى" والذى أعاده للمنافسة فى السينما من جديد بعد غياب 4 سنوات، إذ قدم آخر أفلامه "جوه اللعبة" عام 2012، وضم الفيلم عددًا من الفنانين، منهم شيرى عادل وإدوارد وإيمان السيد، وظهر مصطفى قمر فى شخصية شاب متزوج من فتاة تتعرض للمرض، ويقع فى حب أخرى.