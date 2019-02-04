أحمد مراد عن "معرض الكتاب": الجائزة الحقيقية هي إقبال الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علق المؤلف أحمد مراد على الدورة الحالية من معرض الكتاب، التي شهدت زخمًا كبيرًا من قِبل عدد من المؤلفين والكتاب وإقبال من الجمهور الذي حرص على التواجد بفعاليات المعرض والتردد على أفرع المعرض الثقافية.

وغرد مراد على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "الجائزة الحقيقية للكاتب هي إقبال الجماهير على قراءة كتبه ورواياته، والجوائز بالنسبة له تأتي في المقام الثاني، لو تم تخييري بين الجوائز وبين الجمهور لاخترت الجمهور".

وكانت آخر أعمال المؤلف والسيناريست الشاب، فيلم "تراب الماس" والذي عرض في موسم عيد الأضحي العام الماضي، كما يشارك بكتابة سيناريو الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق" والمقرر عرضه بموسم الصيف المقبل. ​