فيديو: روما يتصدر لائحة الفائزين بجوائز DGA 2019

فاز مخرج فيلم "Roma" المخرج السينمائي العالمي ألفونسو كوارون Alfonso Cuaron بأحد أفضل الجوائز في حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين الأمريكيين Directors Guild of America Awards الحادي والسبعين الذي أقيم ليلة السبت ، متفوقًا على برادلي كوبر Bradley Cooper عن فيلم "A Star Is Born" ، وسبايك لي Spike Lee لـفيلم "BlacKkKlansman" ، وآدم مكاي Adam McKay عن فيلم "Vice" ، وبيتر فاريلي Peter Farrelly عن فيلم "الكتاب الأخضر" لجائزة أفضل فيلم روائي طويل.



كما كان بو بورنهام Bo Burnham من بين الفائزين بالجوائز ، حيث حصل على جائزة First-Time Feature Film Prize عن فيلمه "Eighth Grade" الذي قُدم عن فئة الدراما المعاصرة. وتفوّق بورنهام على كل من كوبر وكارلوس لوبيز استرادا Carlos Lopez Estrada عن فيلم "Blindspotting" ، وماثيو هاينمان Matthew Heineman عن فيلم " A Private War " و بوتس رايلي Boots Riley عن فيلم " Sorry to Bother You" .

في حين خسر كوبر المنافسة في الجائزتين ، فإن ممثلين اثنين عملا كمخرجين استطاعوا تحقيق الفوز وهما : بن ستيلر Ben Stiller وبيل هادر Bill Hader. وفاز ستيلر في فئة أفلام بالتلفزيون وفئة السلسلة المحدودة عن مسلسله "الهروب في دانيمورا" Escape at Dannemora ، بينما فاز هادر عن فئة أفضل مسلسل كوميدي عن فيلم "باري" Barry .







لم يحصل McKay على جائزة أفضل فيلم ، ولكنه حصل على أفضل جائزتين تلفزيونيتين في الليلة: عن فئة أفضل مسلسل درامي ، عن المسلسل العائلي "Succession".



وفي الوقت نفسه ، فاز تيم واردل Tim Wardle بجائزة أفضل وثائقي عن "Three Identical Strangers" في فئة صعبة تنافس فيها مع "Won’t You Be My Neighbor?" و "RBG" ، وغيرها.



إليكم لائحة الفائزين :



FEATURE FILM

ALFONSO CUARON

“Roma"



DRAMATIC SERIES



• ADAM MCKAY — Succession, “Celebration”

MOVIES FOR TELEVISION AND LIMITED SERIES



• BEN STILLER — Escape at Dannemora



DOCUMENTARY



• TIM WARDLE — Three Identical Strangers



FIRST-TIME FEATURE FILM



BO BURNHAM

“Eighth Grade”



COMMERCIALS



• SPIKE JONZE



COMEDY SERIES



• BILL HADER — Barry, “Chapter One: Make Your Mark”



REALITY PROGRAMS



• RUSSELL NORMAN — The Final Table, “Japan”



VARIETY/TALK/NEWS/SPORTS – SPECIALS



• LOUIS J. HORVITZ — The 60th Grammy Awards

VARIETY/TALK/NEWS/SPORTS – REGULARLY SCHEDULED PROGRAMMING



• DON ROY KING — Saturday Night Live, “Adam Driver; Kanye West”



CHILDREN’S PROGRAMS



• JACK JAMESON — Sesame Street, “When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special”