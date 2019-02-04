شاهد.. إليسا تتذكر لحظات سقوطها على المسرح في حفلها بدبي

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عادت النجمة اللبنانية إليسا مرة أخرى إلى مسرح القرية العالمية في دبي، وهو المسرح الذي شهد قبل عام سقوطها في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سقطت مغشياً عليها على المسرح، وانتهى الحفل قبل موعده وقتذاك، ليكتشف جمهورها بعد ذلك قصتها مع مرض السرطان الذي حاربته وانتصرت عليه.
وظهرت الفنانة اللبنانية بحماسة كبيرة، ورقصت على أنغام أغانيها مع جمهور تخطى 97 ألف مشاهد.
وبدأت إليسا حفلها بتحية الحضور، وأعربت عن سعادتها بلقاء جمهور القرية العالمية للعام الثاني على التوالي.
وقالت إليسا "قد يظن البعض أن وقوفي اليوم على مسرح القرية العالمية قد يصيبني بمشاعر سلبية بسبب ما
وداعبت إليسا الجمهور في أكثر من مرة، وقالت عندما طلبوا منها غناء "عايشالك": "بدي أغني وأرقص ولكن استرجوا ما تصفقوا" (إياكم ألا تصفقوا).
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