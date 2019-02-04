شاهد.. ناقد فني مدافعا عن محمد رمضان: “لم يتعر ولم ينتج شريطا جنسيا”

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 02:33 صباحاً -

دافع الناقد الفني طارق الشناوي عن مواطنه الفنان محمد رمضان وذلك بعد اتهامه بالإساءة الى الحضارة الفرعونية بعد الفيديو الجديد الذي نشره لاغنيته مافيا.

وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي سيد على، أنه لا ينبغي أن يصل الأمر إلى اتهام محمد رمضان بتعديه على التراث والتاريخ والحضارة المصرية، بعد السخرية من الفراعنة خلال كليب “مافيا”، مشيرًا إلى أن رمضان يعلم جيدًا كيف يجذب الجمهور له لاسيما على السوشيال ميديا، مضيفًا: “رمضان أذكى فنان يتعامل مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي».

ولفت إلى أن محمد رمضان يحاول دومًا إلقاء قنبلة على السوشيال ميديا من أجل الإثارة حتى يلقى رواجًا لنفسه، مشيرًا إلى أنه يعبر عن فترة زمنية متغيرة عن الماضي، ويخاطب جمهور السوشيال ميديا، معقبًا: “رمضان لم يتعر، ولم ينتج شريطًا جنسيًا، وهو يلعب في مساحات فيها أخذ وعطا”.