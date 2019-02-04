شاهد… عمرو اديب: “يجب ان يتوقف التنمر في موضوع الحجاب”

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 02:33 صباحاً -

دعا الاعلامي المصري عمرو اديب الى وقف ما اسماها بحملة التنمر في موضوع الحجاب وذلك أثناء تعليقه على الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الفنانتين سهير رمزي وشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر” أن ما حدث لسهير رمزي وشهيرة من هجوم ضارٍ أمر غير طبيعي، مضيفًا: “اللى اتعمل في شهيرة وسهير كتير وصعب.. واللي عايزة تتحجب براحتها واللي مش عايزة تتحجب متتحجبش، ويجب أن يتوقف التنمر في قضية الحجاب”.

وتابع: “الوصول إلى مرحلة التنابز والشتيمة والسب ضد شهيرة وسهير رمزي أمر صعب.. دا ربنا رحيم ورحمته إن الحساب في الآخرة وليس في الدنيا، ولا أحد يملك أن يحاسب أحد على دينه، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا مش حابب أعيش في مجتمع متوحش.. حرام اللي بيحصل في شهيرة وسهير رمزي وهما بقي ربنا معاهم صح أو غلط.. خلصونا من مسألة الحجاب بقي عندنا مشكلات تانية جهل وصحة وتعليم وتغذية وفكر وتنوير”.

وكانت الفنانتان شهيرة وسهير رمزي فاجأتا الجمهور بظهورهما في إحدى المناسبات الخيرية بعد أن تخليا عن الحجاب، ما أثار استغراب الكثيرين نظرًا لأن هذا القرار جاء بعد أكثر من 25 عامًا على ارتدائهما الحجاب.