"جلاس" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثالث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتل فيلم الإثارة والرعب "جلاس" صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي بإيرادات بلغت 9.6 مليون دولار.
والفيلم بطولة بروس ويلز، وصمويل جاكسون، وجيمس مكافوي، وأنيا تيلور، ومن إخراج إم. نايت شيامالان.
وحافظ الفيلم الكوميدي "رأساً على عقب" (أبسايد)، على المركز الثاني للأسبوع الثالث، بإيرادات بلغت 8.9 مليون دولار، وهو من بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ونيكول كيدمان ومن إخراج نيل برجر.
واحتل فيلم الحركة والإثارة الجديد "ميس بالا" المركز الثالث بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار، ويقوم ببطولته جينا رودريجيز وإسماعيل كروز كوردوفا وأنطوني ماكي، ومن إخراج كاثرين هاردويك.
وتراجع فيلم الحركة والمغامرة "الرجل المائي" (أكوا مان) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 4.8 مليون دولار، والفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.
واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة "سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس" بالمركز الخامس للأسبوع الثاني محققا 4.4 مليون دولار.
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