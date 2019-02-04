شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة ارتداء المطربة آية عبد الله للحجاب داخل الجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدت الفنانة الشابة آية عبد الله، نجمة برنامج صوت الحياة، الحجاب، أثناء زيارتها للجامع الأزهر الشريف.

آية عبد الله، كشفت عن ذهابها للجامع الأزهر، بهدف الاشتراك فى دورة للعلوم الشرعية والعربية، وارتدت الحجاب حرصاً على الوقار داخل المسجد الجامع، وكذلك لتأدية الصلاة بداخله.

وشاركت آية صورة لها بالحجاب، حيث ظهرت واقفة فى صحن الجامع الأزهر، وأشارت إلى أنها لم تتحجب بصفة نهائية، ولكن جاء حجابها وقتياً تماشياً مع الوقار والخشوع الذى فرضته زيارة المسجد.



آية عبد الله

وعلقت آية بقولها: " هحكيلكم قصة حجابى النهارده.. اليوم كان أول يوم لدورة جميله جدا عن علوم كتير فى الدين منحة مقدمة من مسجد الأزهر الشريف، هنتعلم فى ٣ شهور فقه وأحاديث و تفسير قرآن و .... تحت مسمى خريطة العلوم التشريعية".

وأضافت: "روحوا قدموا آخر معاد للتقديم يوم ١٠ فبراير و فى فترة صباحية و مسائية للى تناسب مواعيد كل واحد و طلبات التقديم ٢ صورة شخصية و ٢ صورة مؤهل دراسى و ٢ صورة بطاقة و ٢ حافظة شفافة و طبعا عرفتوا ليه كان قصة حجابى الجميل النهاردة و فستانى الأجمل ، و أى أسئله اتفضلوا هجاوب".

واختتمت: "ملحوظه بسيطة : أنا متحجبتش يا جماعة ده احتراما لدخول المسجد بس لإننا بنصلي كمان جوه".