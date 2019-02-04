شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "الحكاية نور": نحتاج لتغيير نظرة الناس لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، العرض المسرحى "الحكاية نور" على مسرح الهناجر، وهو عرض مسرحى تفاعلى موجه "لذوى الاحتياجات الخاصة" بطولة نهال عنبر، منال سلامة، هدى إدريس، ود. أحمد بيرو، وزينة ومحمد السباعى ومحمد الحناوى والشباب فادى يوسف، ومحمد سلطان، محمد صلاح، مصطفى ديشة والطفل سيف أحمد، فكرة د. نجلاء العسيلى، تأليف محمد السباعى ومحمد الحناوى، ألحان وتوزيع بورا وإخراج احمد سمير ريان.

المسرحية تدور حول نعمة الإبصار إذ يرى الإنسان من خلالها العالم، بشرا، كائنات، أحداثا وتعبيرات ولكن ماذا لو حرم شخص من تلك النعمة وغاب النور عن حياته، هل يظل أسيرا للظلام أم يبحث عن نور آخر وهبات الخالق التى لا نبصرها فى غفلة من الزمن، ويطرح العرض تساؤلا؛ هل الحكاية حكاية نور الإنسان أم النور الذى يضىء العقول والقلوب.. الخليج 365 التقى أبطال المسرحية فى الكواليس وأجرى معهم هذا اللقاء.

نهال عنبر: نحتاج لتغيير ثقافة الناس حول كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات

الفنانة نهال عنبر قالت إنها دائما حريصة على المشاركة فى فعاليات المجلس القومى للمرأة، وأوضحت: "عندما عرضوا علىّ فكرة المسرحية وافقت على الفور دون نقاش، تطوعا منها من أجل تقديم مسرحية حول كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة".

وأضافت نهال عنبر: "ذوو الاحتياجات الخاصة لديهم مهارات ليست متوفرة لدى الأصحاء، فهم يتمتعون بالعزيمة والإرادة، وعجبتنى فكرة المسرحية جدا لذلك حرصت على تقديمها، لتغيير ثقافة الناس ومفاهيمهم حول ذوى الاحتياجات الخاصة.

وطالبت عنبر بتقديم عروض مسرحية تخاطب ذوى الاحتياجات الخاصة "عشان نعلم الناس إزاى نتعامل معاهم"، وقالت إنها مستعدة للمشاركة فى أكثر عمل يخاطب هؤلاء، مؤكدة أننا جميعا لدينا مشكلات ليست بالضرورة إعاقة، وكم من إنسان سوى لا يحقق أى إنجاز فى حياته.

وأشارت نهال عنبر إلى أنها شاركت من قبل فى فيلم كان يجسد دور ابنها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بطل سباحة وكان ممثل كويس.

وعن أعمالها المقبلة أعلنت كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريحها لـ"الخليج 365" تفاصيل دورها فى مسلسل "حكايتى" المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، وقالت إنها تجسد دور أم ترفض زواج ابنها من الفنانة ياسمين صبرى، ضمن أحداث المسلسل لافتة إلى أن الشخصية تنتمى لأدوار الشر وشبهتها بدورها فى مسلسل العصيان.

مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعى.

منال سلامة: الفن أسهل طريق للتأثير على الناس

الفنانة منال سلامة والتى شاركت فى المسرحية كمخرج منفذ قالت إنها كان من المقرر أن تشارك كممثلة فى المسرحية، لكن المخرج لم يكن لديه مساعدون لأن كل المشاركين فى المسرحية متطوعين، وصرحت: "وجدت أن الكواليس محتاجانى أكتر ومعانا مجموعة شباب فى أول تجاربهم التمثيلية كانوا محتاجين تدريبات تمثيل وإلقاء وكنت أشرف على هذه المهمة لذلك وجودى فى الكواليس أهم بكتير من مشاركتى كممثلة". وأضافت سلامة: "كان كل ما يهمنا تقديم عمل فنى يفيد ذوى الاحتياجات الخاصة والمجتمع".

وأضحت أن الفن أسرع وسيلة لتقديم أى رسالة لتأثيره الكبير على المتلقى، وذلك بجانب الندوات والمؤتمرات، لكن الفن أسهل طريق، لذلك هناك ضرورة لإنتاج أعمال تخاطب ذوى الاحتياجات الخاصة كوزارة الثقافة وعلى الإعلام أن يدعم تلك الخطوة.

وعن أعمالها المقبلة، قالت إن هناك أكثر من عمل مسرحى معروض عليها بالإضافة إلى مسلسل، لكنها لم تتخذ قرارا بشأنهما حتى الآن.

أحمد بيرو: رسالة المسرحية شجعتنى على المشاركة بها

الفنان أحمد بيرو بطل المسرحية قال إن رسالة العرض مهمة وحرصنا على توصيلها للناس، فلابد من تغيير النظرة إلى أصحاب الإعاقة.

وأوضح أنه يجسد فى المسرحية شخصية نور موهوب فى الموسيقى لكنه "أصم"، ويحكى قصة حياته منذ ولادته ومعاناته مع الإعاقة وسط أسرته، وقصة حبه وارتباطه بفتاة ساندته رغم إعاقته، وتنهى المسرحية بأن يصبح نور من كبار الملحنين.

وأضاف بيرو أنه يحضر للجزء الثانى من البرنامج الدرامى الوتر الذى يقوم ببطولته، بالإضافة إلى تقديم الكاميرا الخفية فى رمضان المقبل لكنها تتضمن رسائل إنسانية وليست للضحك فقط.