شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تنتهى من تسجيل ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة مى كساب إنها انتهت من تسجيل أغانى ألبومها الجديد والتى يحمل اسم "أنا لسه هنا"، وهى من كلمات نصر الدين ناجى وألحان أورتيجا وتوزيع أوكا ومهندس صوت جورج يعقوب، بعد أن تم اختيار الأغنيات التى سيتم تسجيلها ضمن ألبومى، المقرر طرحه فى 1 مارس المقبل.

وأضافت مى لـ"الخليج 365" الألبوم يتكون من 12 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين أبرزهم ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، ولكن الالبوم كله توزيع أوكا.

يذكر أن مى كساب شاركت فى مهرجان القعلة الدولى للموسيقى والغناء الـ27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وأحيات حفلًا ناجحًا غنى فيه أشهر أغانيه، وشاركها فى الغناء المطرب مجد القاسم.