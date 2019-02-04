جلسة تصوير سميرة سعيد وسيلفي إيمي سلطان .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على صفحات التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

سميرة سعيد

نشرت المطربة سميرة سعيد، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستانًا باللون الأحمر.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها بإطلالة مميزة. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها ظهرت فيها تأكل الفطير المشلتت. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها على طريقة "سيلفي"، بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية ملابس باللون الأسود.

إيمي سلطان

نشرت الرقاصة إيمي سلطان صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها على طريقة سليفي بإطلالة أنيقة ومميزة. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

دنيا بطمة

نشرت المطربة دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة وجذابة.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تقود سيارتها، ونالت إعجاب متابعيها.

سالي عبد السلام

نشرت المذيعة سالي عبد السلام، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة، ونالت إعجاب جمهورها.​