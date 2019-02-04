شاهد.. رانيا يوسف تشارك جمهورها بصور جديدة من أمام برج إيفل

رانيا يوسف - ارشيفية شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها، خلال رحلتها الحالية إلى العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت يوسف، فى لقطات مختلفة من أمام برج إيفل، ونالت الصور إعجاب متابعيها على موقع مشاركة الصور والفيديوهات "انستجرام". يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، كانت قد أثارت الجدل بعدة إطلالات مختلفة بداية العام الجارى، كان أبرزها إطلالتها بفستان "هوت شورت" فى أحد المهرجانات الفنية.

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