شيماء سيف وسلوى خطاب ومحمد ثروت أبطال "الابن الـ13" رمضان المقبل

القاهرة_إسلام خيري
تعاقد كل من شيماء سيف، وسلوى خطاب، ومحمد ثروت، ورجاء الجداوي، على المشاركة في بطولة مسلسل حسن الرداد الجديد" الابن الـ13"المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل. .ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف الشهر الجاري
في الديكورات المخصصة للعمل، والتى يقوم المخرج مصطفى فكرى بمعاينتها حاليا في شوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، والعمل من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد.
وظهر حسن الرداد في رمضان الماضي بمسلسل "عزمى وأشجان" وشاركه البطولته كل من زوجته إيمي سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.
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