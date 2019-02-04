شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تشوق بجمهورها بعمل جديد يخص مولودتها الثالثة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة نانسى عجرم فى تغريدة مؤثرة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" عن شعورها تجاه ولادة طفلتها الثالثة ليا.

تدوينة نانسى جاءت مختصرة ومعبرة حيث قالت خلالها: "كأنو هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عيشا وعم بشعر فيا .... ليا"

و شوقت نانسىى جمهورها فى نهاية التغريدة، حيث علقت باللغة الإنجليزية، قائلةً: "غداً على قناتى الخاصة باليوتيوب".



نانسى عجرم

وتنافس متابعوا نانسى في تخمين المفاجأة التى وعدت بها نانسي جمهورها حيث خمنت الغالبية العظمى منهم أن يكون الفيديو الذى سوف تبثه نانسى غداً عبر "يوتيوب" هو أغنية نانسى لطفلتها الجديدة ليا على غرار ما فعلته نانسى عند ولادة طفلتيها إيلا وميلا من قبل.

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قد وضعت طفلتها الثالثة، أول أمس الجمعة، فى إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وأطلقت نانسي وزوجها اسم "ليا" على الصغيرة لتكون الفتاة الثالثة التى ترزق بها نانسى بعد طفلتيها إيلا وميلا.