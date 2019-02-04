شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عيد الحب.. جينيفر لوبيز تثير التساؤلات على السوشيال ميديا بسبب هذا التصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة والمطربة جينيفر لوبيز وقعت فى حب صديقها أليكس رودريجيز، الذى ترتبط به منذ عام 2017، إلى حد كبير، وذلك بعدما ظهرت خلال فيديو على السوشيال ميديا أثار انتباه جمهورها ومتابعيها الذين تفاجأوا من حجم المحبة التى أظهرتها خلال الفيديو الذى ظهرت فيه بجانب رودريجيز لاعب البيسبول السابق.

لوبيز لفتت الأنظار خلال الفيديو التى مالت فيه على أليكس بحركة بدت فيها متأثرة للغاية متناسية حجم النجومية التى تعيشها النجمة ذو الـ49 عاما، حيث كشفت خلاله عن كم المحبة والعشق التى تكنه لرفيقها مثلما يظهر فى الفيديو، مما أثار العديد من التساؤلات من محبيها ومتابعى الثنائى حول اقتراب إقدامهما على خطوة الزواج.

على جانب آخر يعتبر عام 2019 مميزا لنجمة البوب حتى الآن، حيث شهد عودتها مرة أخرى للسينما بطرح آخر أعمالها second act بالتزامن مع احتفالات الكريسماس الأخيرة، بالإضافة إلى استعدادها وفقا لعدد من المواقع العالمية - كما ذكرنا - إلى إتمام علاقتها بلاعب البيسبول السابق عبر الإقدام على مراسم الزواج فى الفترة المقبلة.