ندى بسيوني تنعي والد نهال عنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نعت الفنانة ندى بسيوني، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، والد صديقتها الفنانة نهال عنبر، الذي وافته المنية اليوم. وعلقت: "ألف رحمة على الأب الحنون والد الفنانة الأخت والصديقة نهال عنبر، في جنة الخلد بإذن الله". وشيع جثمان والد الفنانة نهال عنبر، ظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وتستقبل الأسرة العزاء في الفقيد، يوم الثلاثاء القادم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

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