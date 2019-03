أبرز أفلام فبراير​.. جيمس كاميرون يعود بـ"Alita: Battle Angel" وليام نيسن ينتقم بـ"Cold Persuit"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرصت كبرى شركات الإنتاج في هوليوود على طرح أحدث إنتاجاتها السينمائية مع بداية العام، الذي يشهد حاليًا منافسة عالية بين عدد من مختلف أعمال الكوميديا والإثارة والتراجيدي.

ويستعرض الخليج 365 أبرز الأفلام المنتظرة هذا الشهر، في مقدمتها، عودة المخرج العالمي جيمس كاميرون بفيلم المغامرات والخيال العلمي "Alita: Battle Angel"، والجزء الثاني من فيلم الرعب "Happy Death 2 U"، وفيلم الرومانسية والكوميديا "Isn’t It Romantic".

1. Cold Persuit

الفيلم يمثل عودة نجم الأكشن الأمريكي ليام نيسن. وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة حول عامل على إحدى الزلاجات، يقرر الانتقام لابنه بعدما يتم توريطه من قبل أحد تجار المخدرات.

الفيلم مقتبس الأحداث من الفيلم النرويجي "In Order of Disappearance" عام 2014. ويشارك به نخبة من نجوم ونجمات هوليوود، منهم إيمي روسوم، جوليا جونز، لورا ديرن، توم بيتمان، ديفيد أوهارا. ومن المقرر عرضه تجاريًا يوم الجمعة الموافق 8 فبراير.

2. What Men Want

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية حول امرأة تمتلك قدرة خارقة تمكنها من قراءة أفكار الرجال. والفيلم هو الفكرة المعاكسة لفيلم الرومانسية "What Women Want" عام 2000، بطولة النجم ميل جيبسون، وهذه المرة تقوم بالبطولة النسائية للفيلم النجمة الأمريكية، تاراج بي هينسون، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم الشابة والوجوه الجديدة، منهم ماكس جرينفيلد، ويندي ماكليندون كوفي، بيت دافيدسون. والفيلم من إنتاج شركة "Paramount"، ومقرر طرحه يوم الجمعة 8 فبراير.

3. The Lego Movie 2: The Second Part

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرسوم المتحركة، وهو الجزء الثاني من فيلم "The Lego Movie"عام 2014، والذي حقق نجاحًا تجاريًا ضخمًا بإيرادات تخطت حاجز الـ400 مليون دولار، ما دعى "Warner Bros" إلى إنتاج جزء ثاني من الفيلم.

ويتشارك في الأداء الصوتي لشخصيات الفيلم نخبة من نجوم هوليوود، منهم كريس برات، إليزابيث بانكس، ويل ارنيت، تيفاني هاديش، وتدور أحداثه استكمالاً لأحداث الجزء الأول، وسط مشاركة عدد من الأبطال الخارقين منهم شخصية "باتمان". والفيلم سيتم طرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم الجمعة 8 فبراير.

4. The Prodigy

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة. وتدور أحداثه حول أم تقلق بشأن الحالة النفسية لابنها، والتي تعتقد بوجود قوة غير طبيعية تتحكم في تصرفاته، الفيلم من إنتاج شركة "Orion Pictures"، ويتشارك في بطولته مجموعة من الممثلين الشباب والوجوه الجديدة، وهم تايلور شيلينج، بريتاني الين، كولم فور، بيتر مووني، جاكسون روبرت سكوت، ومقرر طرحه تجاريًا يوم الجمعة 8 فبراير.

5. The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot

الفيلم من نوعية الدراما والمغامرات، وتدور أحداثه حول أحد المحاربين القدامي الأمريكيين الذي يتم تكليفه بمهمة اصطياد وحش أسطوري.

يقوم ببطولة الفيلم النجم الأمريكي سام إيليوت، والذي اشتهر مؤخرًا بمشاركته بطولة فيلم الرومانسية والموسيقي "A Star is Born"، ويشاركه البطولة ايدن ترنر، رون ليفينجستون، شون بريدجز. والفيلم من المقرر طرحه يوم الجمعة 8 فبراير.

6. Berlin I Love You

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الدراما والرومانسية، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية والكوميديا حول عدد من قصص الحب بالعاصمة برلين. ويتشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم ونجمات هوليوود، وهم كيرا نايتلي، هيلين ميرين، لوك ويلسون، ميكي رورك، دييجو لونا، وتم تصوير الفيلم بالكامل بعدد من المدن الألمانية. والفيلم سيتم طرحه تجاريًا بالتزامن مع عيد الحب يوم الجمعة 8 فبراير.

7. Happy Death Day 2 U

الفيلم من نوعية أفلام الرعب والإثارة، وهو الجزء الثاني لفيلم الرعب "Happy Death Day" عام 2017، الذي حقق نجاحًا تجاريًا ضخمًا متخطيًا حاجز الـ50 مليون دولار إيرادات من ميزانية إنتاجية لم تتخط حاجز الـ4 مليون، لتقرر "Universal" الشركة المنتجة للفيلم إنتاج جزء ثاني بنفس طاقم عمل جزئه الأول، الذي يضم جيسيكا روث، روبي مودن، ريتشل ماثيوز. ومن المقرر طرح الفيلم تجاريًا يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير.

8. Fighting With My Family

الفيلم هو أحدث أعمال النجم الأمريكي دوين جونسون (ذا روك) السينمائية، والذي يشارك ببطولته، فضلاً عن المشاركة بإنتاجه.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والدراما حول مصارع سابق وعائلته يقومان بأداء عدد من الجولات بعدد من المدن، بينما يحلم أولاده بالانضمام إلى مصارعة المحترفين وعالم الترفيه.

الفيلم سيناريو وإخراج الممثل البريطاني ستيفن ميرشانت، ويشارك ذا روك البطولة نخبة من نجوم السينما العالمية، منهم فينس فون، ستيفن ميرشانت، كيم ماتولا. ويعرض هذا العمل لأول مرة عالميًا بفعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان صاندانس السينمائي الدولي، ومن المقرر عرضه تجاريًا يوم الخميس الموافق 14 فبراير.

9. Alita: Battle Angel

الفيلم هو أحدث إنتاجات المخرج العالمي جيمس كاميرون، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات حول فتاة تدعي "أليتا" ومغامرتها للكشف عن حقيقتها، لتكتشف أن عليها الدخول في حرب لتغيير العالم إلى الأبد.

يقوم ببطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود وهم جينيفر كونلي، ماهرشالا علي، كريستوف فالتز، لانا كوندور، وهو من إنتاج شركة "20th Century Fox". وبلغت ميزانية الفيلم الإنتاجية 200 مليون دولار، ومن المقرر طرحه تجاريًا بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم الخميس الموافق 14 فبراير.