بالفيديو .. نوال الزغبي تطرح برومو أحدث أغانيها"مش خايفة"

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طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو كليب أغنيتها الجديدة "مش خايفة"، من ألبومها الجديد والمقرر طرحه في عيد الحب، وعلقت البرومو بجزء من كلمات الأغنية كاتبة: "ما تهددنيش إن انت هتمشيفيوم وتغيب، أنا قبلك سايبة عشان عارفاك يوم هتسيب، أغنية مش خايفة".
يذكر أن قررت نوال الترويج لألبومها الجديد بطريقة مختلفة، وذلك من خلال نشر برومو الأغنيات عبر حساباتها الخاصة
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