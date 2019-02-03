بالفيديو .. نوال الزغبي تطرح برومو أحدث أغانيها"مش خايفة"

نوال الزغبي

كتب - أحمد أيوب:

طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو كليب أغنيتها الجديدة "مش خايفة"، من ألبومها الجديد والمقرر طرحه في عيد الحب، وعلقت البرومو بجزء من كلمات الأغنية كاتبة: "ما تهددنيش إن انت هتمشي

فيوم وتغيب، أنا قبلك سايبة عشان عارفاك يوم هتسيب، أغنية مش خايفة".

يذكر أن قررت نوال الترويج لألبومها الجديد بطريقة مختلفة، وذلك من خلال نشر برومو الأغنيات عبر حساباتها الخاصة

والرسمية علي "إنستجرام، تويتر، فيسبوك"، وتعد "مش خايفة"، هي خامس أغنية تروج لها، بعد أن قدمت أربع أغنيات من قبل بهذه الطريقة: "الجمال ليه ناسه، محاية، صبح، كدة باى".