شاهد.. هبة عبد العزيز تشبه نفسها بوحش "شركة المرعبين "

هبة عبدالعزيز

كتبت - إيمان العوضي :

سخرت الفنانة هية عبد العزيز من شخصية كاميليا التي تؤديها في مسلسل طلعت روحي، وشبهتها بإحدي شخصيات الفيلم الكارتوني الشهير "شركة المرعبين"، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع الفيديوهات الشهير "انستجرام".



يشار إلي أن المسلسل يتناول قصة فتاة تحلم بأن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، يفقدها حياتها، لكنها تعود للحياة بجسد فتاة

أخري لإتمام رسالتها في الحياة ، حيث يتوجب عليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.



يذكر أن مسلسل "طلعت روحي" بطولة إنجي وجدان، نيقولا معوض، إسلام إبراهيم، ميار الغيطي، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، تأليف شريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله".