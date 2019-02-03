بالفيديو.. شيرين تتصدرتريند يوتيوب بـ"حبه جنة"

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تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائمة الأكثر تداولا على "يوتيوب" بأغنيتها الجديدة "حبه جنة"، والتي طرحتها منذ 48 ساعة فقط، واحتلت رقم 8 في القائمة، كماكسرت الأغنية حاجز الـ2 مليون مشاهدة منذ طرحها .
و"حبه جنة" هي الأغنية الثانية التي تصدرها شيرين على طريقة
يذكر أن "حبه جنة" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.
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