"نهال عنبر" تُشيع والدها لمثواه الأخير بغياب "نجوم الفن"

شُيعت جنازة والد الفنانة نهال عنبر، منذ قليل، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر إلى مثواه الأخير، وسط غياب كبير لنجوم الفن.
ولم تشهد الجنازة سوى حضور الفنانة عبير منير، وعدد قليل من الفنانين، ممن حرصوا على مواساة نهال عنبر والوقوف إلى جوارها.
يُذكر أن نهال عنبر من المقرر أن تستقبل العزاء في والدها، مساء يوم الثلاثاء المُقبل في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.
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