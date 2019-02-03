تامر سري يعود بعد غياب ويطرح برومو "بنظلم بعض"

طرح الفنان "تامر سري"، البرومو الدعائي لفيديو كليب "بنظلم بعض" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". والكليب كلمات "إبراهيم شتا"، ألحان "معز علي"، توزيع "محمد عمار"، مونتاج و edit "أحمد نور". فكرة وإخراج "تامر سري" ومفاجأة أول تجربة إخراجية وتعتبر عودة لـ "تامر سري" بعد غياب.



والفيديو كليب فكرة مختلفة وجديدة، وتم تصوير الكليب في دبي وبعض المشاهد في مصر، وشاركته في الكليب الفنانة "بسنت النبراوي" التي اشتهرت بكليب بسبوسة مع "أكرم حسني". قد يهمك أيضاً : نجوى كرم تؤكّد استعدادها لتصوير فيديو كليب جديد سارة عادل تطرح "في نفس المكان" علي طريقة الفيديو كليب

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