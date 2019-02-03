شكرا لقرائتكم خبر عن Virus.. شاهد بالفيديو محمد رمضان يشوق جمهوره بأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكاسح الذى حققته أغنية "مافيا"، التي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة تخطت الـ 54 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، شوق النجم محمد رمضان جمهوره بعمل غنائى جديد.

محمد رمضان كشف عن جزء من أغنته الجديدة Virus، حيث نشر مقطع منها عبر حسابه على موقع مشاركة الصور والفديوهات القصيرة "انستجرام".

ويبدو أن الأغنية الجديدة، ستظهر على غرار أفلام الرعب، حيث تحمل كلماتها هجوماً معتاداً على منافسيه، ومنها :" ما تجيش تعيشها فى يوم عاللى حافظ ماضيكو، ضربت سن إبرة فرقعت أتخن ما فيكو"، ويردد خلالها كلمة "فيروس" على غرار أغنية مافيا.

يذكر أن آخر أغنية "مافيا" االتى طرحها رمضان فى بداية العام الجارى، كانت آخر الأعمال الغنائية للفنان محمد رمضان، من إخراج ياسر سامي، وكلمات محمد الفنان، وشيندى، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتى.



