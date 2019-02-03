شكرا لقرائتكم خبر عن "أصول اللعبة".. مى كساب تعود للغناء مع محمد محسن "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لو فاكر حلمك جاي لوحده هتحلم بس ومحدش بيك هيحس".. بمثل هذه الكلمات فاجأت المطربة مي كساب جمهورها في أول أعمالها الغنائية بعد غياب طويل، والتى أطلقتها بشكل فيديو كليب مصور شاركت خلاله لأول مرة الغناء مع المطرب محمد محسن.

وتبدأ كساب بهذه الأغنية انطلاقتها الغنائية الجديدة بالتزامن مع بدايات عام 2019، بعد غيابها لعدة سنوات عن الساحة الغنائية، وتعد أول ديو غنائى للمطرب محمد محسن، وتغنت خلاله بكلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار مع توزيع وماستر أسامة الهندى.