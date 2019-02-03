شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عائشة بن أحمد تكشف الستار عن شخصية مريم فى مسلسل "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها بأول صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "أبو جبل"، مع النجم مصطفى شعبان.

عائشة بن أحمد تقوم بدور فتاة تدعى "مريم" خلال أحداث المسلسل، الذى من المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.





يذكر أن مسلسل "أبو جبل" إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة والإعلان عن أسمائهم تباعا، وتم بدء تصوير أول مشاهد المسلسل مساء أمس السبت.

ويسجل "أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، زكى فطين عبد الوهاب.