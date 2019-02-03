شكرا لقرائتكم خبر عن بالشرايط والكاسيت.. شاهد ريم مصطفى تعود إلى الثمانينيات فى أحدث إطلالة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الفنانة ريم مصطفى على متابعيها بصورة جديدة، حيث اختارت إطلالة مختلفة لهذا الظهور، استوحته من فترة الثمانينيات من القرن الماضى.

ريم مصطفى ظهرت بملابس أقرب إلى ملابس جيل الشباب فى ثمانينيات القرن الماضى، حيث ارتدت تى شيرت أبيض فضفاض منقوش عليه رسمة وبنطال أسود.



ريم مصطفى

ريم ظهرت بهذه الإطلالة فى وضع الجلوس أمام "كاسيت" كبير وأمامه مجموعة من الشرائط، بينما كانت فى حالة من الانسجام، وعلقت بقولها: "أحببت الزى المستوحى من الثمانينيات".

جمهور ريم مصطفى أبدوا إعجابهم بهذه الإطلالة المختلفة، مؤكدين أنها متألقة دائماً فى أى شكل تظهر به على جمهورها، وعلق أحد متابعيها بقوله: "حسيتك رغدة فى فيلم كابوريا".