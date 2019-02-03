شاهد.. أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية "جريما في المعادي"

كتبت - إيمان العوضي :

روج الفنان أشرف عبد الباقي للعرض المسرحي "جريما في المعادي"، حيث نشر بوستر يضم طاقم العمل ومدون عليه اسم المسرحية، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عبدالباقي علي الصورة وقال: "مسرحية

كلها غلط.. كوميديا مختلفة هتشوفوها لأول مرة مع مجموعة جديدة من الفنانين الشباب من تدريبي واخراجي.. كل يوم في اجازة نص السنة على مسرح الريحاني بوسطالبلد 9 مساء".

يذكر أن مسرحية " جريما في المعادي" كان من المقرر عرضها قبل أيام بالأسكندرية علي مسرح بيرم التونسي، لكن تم الغاء العرض بعد أن حجز الجماهير التذاكر، حيث جاء قرار من الأمن بالغاء العرض بسبب بعض المشاكل التقنية التي يعاني منها مسرح بيرم التونسي.