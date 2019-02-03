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نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات"إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، وظهر في الصور خلفها برج إيفل.
يذكر أنه استجابت شركة "TVision" لمالكها طارق الجنايني لاعتراض مؤسسة الأزهر الشريف على اسم أحدث أعمالها الإنتاجية"ملايكة إبليس".
وكانت شركة "تي فيجن" استقرت مع صناع مسلسل "ملايكة إبليس" على هذا الاسم، ولكن بعدما أبلغت مؤسسة الأزهر اعتراضها، تم تغيير الاسم إلى "وبينا ميعاد".
"وبينا ميعاد" من بطولة رانيا يوسف وغادة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رانيا يوسف تخضع لجلسة تصويرجديدة أمام برج إيفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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