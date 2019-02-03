آخرهن شهيرة وسهير رمزي .. فنانات قررن خلع الحجاب

أثارت الفناناتان شهيرة وسهير رمزي جدلا واسعا اليوم بعد ظهورهن دون حجاب مع مصمم الأزياء هاني البحيري، ولم تعلق أي من الفنانات على الأمر، خاصة أنهن اخترن ارتداء الحجاب منذ سنوات طويلة.

ولم تكن شهيرة وسهير رمزي أول من قررن خلع الحجاب نهائيا وفي هذا التقرير ترصد "الوفد" هؤلاء الفنانات:

جاءت في المقدمة الفنانة حلا شيحة حيث ارتدت الحجاب واعتزلت الفن لمدة 12 عاما، حتى أنها ارتدت النقاب لسنوات، ومنذ عام قررت حلا شيحة خلع النقاب والاكتفاء بارتداء غطاء الرأس مع ملابس فضفاضة، إلا إنها وفي أغسطس الماضي قررت خلع الحجاب نهائيا، والعودة للفن، وتشارك في دراما رمضان القادم بمسلسل "زلزال" أمام الفنان محمد رمضان.

وفاجأت الفنانة عبير صبري، جمهورها بارتداء الحجاب عام 2002، وابتعدت عبير بعدها لفترة عن الوسط الفني، لتظهر من جديد كمقدمة للبرامج الدينية، وفي عام 2010، أعلنت "عبير"

خلعها للحجاب، وقالت وقتها أن الفرص الفنية للمحجبة أقل بكثير من غير المحجبة، وقدمت بعدها عددا من الأعمال كان آخرها مسلسل "بيت السلايف".

وفي بداية عام 2017، قررت الفنانة شاهيناز العودة مرة أخرى لمجال الغناء، وعلقت على الأمر أنها عادت للشكل الذي أحبها الجمهور عليه، كما أن الحجاب لم يجعلها تقدم الفن الذي تحبه، وكانت شاهيناز قد ارتدت الحجاب لمدة 9 سنوات.

وبعد النجاح الذي حققته في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، اعتزلت الفنانة إيمان العاصي الفن، وارتدت الحجاب، وبعد فترة قصيرة، لم تتجاوز عدة أشهر، عادت إيمان مرة أخرى للفن، وكان آخر أعمالها الفنية فيلم "حرب كرموز".

وشاركت الفنانة كارمن سليمان في برنامج أراب أيدول، وهي غير محجبة، إلا أن هذا لم

يمنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الكشف عن أنها قد خلعت الحجاب قبل مشاركتها بالبرنامج، وانتشرت لها صورة وضحت ارتداءها للحجاب وقتها.

وبعد النجاح الساحق الذي حققته الفنانة نورهان في مسلسلها "عائلة الحاج متولي"، فاجأت نورهان الجميع باعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، الأمر جاء بعد ارتباطها بزوجها السابق إبراهيم عبدالفتاح، وبعد الانفصال قررت نورهان العودة مرة أخرى للوسط الفني، وقدمت عددا من الأدوار الهامة.

في بداية مشوارها الفني، ارتدت الفنانة غادة عادل الحجاب لفترة، إلى أنها عادت وخلعته بعد فترة قصيرة، وترفض "غادة" بشكل قاطع الحديث حول مسألة حجابها، معتبرة أنه أمر شخصي.

بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، ارتدت الفنانة الراحلة ميرنا المهندس الحجاب لفترة، ومع بداية عام 2008 خلعت الحجاب، وعلق البعض وقتها أنها ارتدت الحجاب بسبب مرضها، ومن ثم خلعته بعد تعافيها، الأمر الذي نفته الفنانة الراحلة معتبرة أن الأمر حرية شخصية.

أعلنت الراقصة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي ارتداءها الحجاب، وذلك بعد اعتزالها الرقص الشرقي، وظهرت في عدد من البرامج وهي ترتدي الحجاب، ومنذ 5 سنوات قررت خلع الحجاب، ولم تعلق وقتها على الأمر.