4 ليال للحفل التنكرى بالأوبرا

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تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى رائعة الموسيقار الإيطالى العالمي جوزيبي فيردي " أوبرا الحفل التنكري" بمشاركة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى اندريا البرتين وفرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل مع كورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب باسكال روزيه ومن إخراج حازم طايل وذلك لمدة اربعة ليالى تبداً الثامنة مساء الخميس ، الجمعة ، الأحد ، الاثنين 7 ، 8 ، 10 ، 11 فبراير على المسرح الكبير .
تضم الأوبرا 3 فصول ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والانجليزية وتدور أحداثها فى بوسطن خلال نهايات القرن السابع عشر حول ريكاردو حاكم المدينة والعاشق لـ اميليازوجة صديقه ريناتو الذى يكتشف مؤامرة ضد الحاكم يعدها مجموعةً من القادة العسكريين بمساعدة الساحرة أولريكا الصادر حكماً بنفيها ، ولكن ريناتو يطلب من الحاكم ريكاردو العفو عنها لمعرفته بامكانياتها الروحانية ولذلك يقرر الحاكم زيارتها فى ملابس تنكرية ليتأكد من قدراتها وبالفعل يذهب لكوخها لتقرأ له الطالع فيكتشف مفاجأة غريبة وتتوالى الأحداث .
يؤدى الادوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة الأوبرا مع مجموعة من المغنيين الأجانب هم السوبرانو ايمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية إيلينا باراموفا فى دور اميليا ، التينور عمرو مدحت بالتبادل مع
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