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نعت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، والد صديقتها الفنانة نهال عنبر، الذي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباحاليوم، الأحد، بعد صراع مع المرض.
وكتبت ندى :"ألف رحمة على الأب الحنون والد الأخت والصديقة الفنانة
يذكر أن الفنانة نهال عنبر تشارك فى تقديم برنامج "كلام ستات" عبر قناة onE بجانب كل من الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانتين هيدى كرم، وندى رحمى.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني ناعية والد الفنانة نهال عنبر: في جنة الخلد بإذن الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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